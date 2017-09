I trasporti costano 10'000 franchi all'anno per abitante

Il traffico stradale e quello ferroviario in Svizzera nel 2014 hanno generato costi per rispettivamente 75 e 10,5 miliardi di franchi. Si tratta di 10'000 franchi all'anno per abitante. Quasi il 16% dell'ammontare (13,4 miliardi) è andato a carico del contribuente.

È quanto risulta dalle cifre pubblicate oggi dall'Ufficio federale di statistica (UST) che comprendono, oltre alle spese per i mezzi e le infrastrutture di trasporto, anche quelle generate dagli incidenti nonché da alcuni danni ad ambiente e salute.

Il traffico viaggiatori, sia privato che pubblico, ha costituito i tre quarti dei costi (64 miliardi di franchi), quello merci un quarto (21,5 miliardi).

Nessuna categoria di utenti si fa carico interamente delle spese che genera; né il traffico viaggiatori, né quello merci. Si arriva a un tasso di copertura dell'84%. I costi non coperti ammontano a circa 13,4 miliardi di franchi: 6,2 per lo Stato (Confederazione, Cantoni e Comuni) e 7,1 per la collettività.

Chi fa uso del traffico motorizzato privato copre quasi il 90% dei costi, mentre per il trasporto pubblico su pneumatico e quello viaggiatori su rotaia si arriva rispettivamente al 43 e 44%.

L'alto tasso di copertura per chi utilizza l'auto è dovuto in primo luogo alla quota che riguarda l'acquisto e la manutenzione del veicolo privato, sottolinea l'UST. I costi totali di questo traffico privato sono però 14 volte maggiori di quello del trasporto pubblico stradale e sei volte di quello dei passeggeri in treno. Risulta così che le spese non coperte dal traffico stradale privato ammontano a 5,4 miliardi di franchi, quelle per i viaggiatori ferroviari a 4,6 miliardi e quelle dei mezzi pubblici stradali a 2,1 miliardi.

Con 10,9 miliardi di franchi nel 2014 il traffico motorizzato privato stradale ha generato il più alto danno dovuto a incidenti e impatto sull'ambiente e sulla salute. Circa la metà di questa somma (5,7 miliardi) è andata a carico della collettività. Consistente è risultato anche il cosiddetto costo esterno dal trasporto merci su strada, di 2,3 miliardi. Calcolando gli introiti della tassa sul traffico pesante le cifra rimane di 0,9 miliardi. Per il trasporto pubblico su strada si arriva a 330 milioni.

Sul binario il traffico viaggiatori e merci causano costi esterni di rispettivamente 471 e 359 milioni.