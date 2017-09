Il Barcellona condanna arresti, 'siamo con popolo Catalogna'

Il Barcellona "condanna" il blitz della Guardia Civil nelle sedi del governo catalano, che ha portato all'arresto di 14 persone, e ribadisce il proprio appoggio alla causa del referendum per l'indipendenza della Catalogna in programma il 1° ottobre.

La presa di posizione del club blaugrana è affidata a un comunicato ufficiale: "Di fronte agli eventi degli ultimi giorni, e in particolare oggi, in relazione alla situazione politica in Catalogna, il Barcellona, fedele al suo impegno storico per la difesa del Paese, della democrazia, della libertà di espressione e dell'autodeterminazione, condanna qualsiasi azione che possa impedire l'esercizio pieno di questi diritti", si legge nella nota.

"A tal proposito, il Barcellona manifesta pubblicamente il suo sostegno a tutte le persone, entità e istituzioni che lavorano per garantire questi diritti. Nel massimo rispetto del suo vasto assetto, il Barcellona continuerà a sostenere la volontà della maggioranza del popolo della Catalogna, sempre espressa in modo civico, pacifico ed esemplare".