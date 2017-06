Incendio Londra: May annuncia inchiesta pubblica

La premier britannica Theresa May ha annunciato un'inchiesta pubblica sul disastroso incendio della Grenfell Tower a Londra.

"Questa terribile tragedia va indagata in modo adeguato", ha promesso May, sullo sfondo delle polemiche e degli interrogativi che montano sulla sicurezza della torre e di altri edifici simili, nonché sulla mancata prevenzione.

La premier conservatrice ha anche garantito che decine di famiglie rimaste senza un tetto a causa della sciagura saranno "rialloggiate a Londra" con l'aiuto delle autorità. Ma soprattutto ha cercato di rassicurare sulla volontà di affrontare le molte questioni irrisolte che l'episodio ripropone e le denunce che restano inevase da anni.

"La gente adesso vuole risposte - ha ammesso - e ha assolutamente ragione di volerle". "È per questo che oggi ho ordinato un'inchiesta pubblica, a tutto campo, su questo disastro", ha insistito. "Dobbiamo capire - ha concluso Theresa May - cosa sia accaduto, dobbiamo avere una spiegazione su questo. Lo dobbiamo alle famiglie, alle persone che hanno perso i loro cari, a chi ha perduto degli amici o la casa in cui viveva".