Incendio Londra: sindaco, molti mancano all'appello

Khan non ha fatto numeri, ma ha usato l'espressione "a lot of people", che non lascia dubbi sulla dimensione del totale dei "dispersi".

Un elemento che purtroppo fa pensare al fatto che il totale dei morti (sei quelli confermati ufficialmente per ora) sia destinato ad allungarsi.