India: niente gabinetto in casa, moglie ottiene divorzio

Lo scrive oggi il quotidiano The Times of India precisando che il giudice ha accettato la richiesta della moglie ritenendo che il non avere in casa i servizi igienici rappresenta un "atto di crudeltà" nei confronti delle donne.

Sposatasi nel 2011 a 18 anni a Bhilwara, la ragazza ha atteso per quattro anni che il marito onorasse l'impegno preso il giorno del matrimonio, ma poi nel 2015, stanca di dover attendere il tramonto per potersi recare nei campi ad espletare i bisogni fisiologici, ha deciso di difendere la propria dignità chiedendo il divorzio.

Nell'udienza del processo venerdì davanti ad un tribunale della famiglia il magistrato ha prima ascoltato le ragioni del marito, secondo cui la richiesta della moglie era "insolita" visto che molte donne del villaggio uscivano nei campi in assenza del bagno, ed ha poi dato via libera al divorzio assimilando l'assenza di un bagno in casa ad un atto di crudeltà verso le donne.