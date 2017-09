India: nuova tragedia, 49 bimbi morti in ospedale in un mese

Ancora una "strage degli innocenti" in India dove in un ospedale di Farrukhabad, nello Stato settentrionale di Uttar Pradesh, almeno 49 bambini sono morti per mancanza di ossigeno o di farmaci di base negli ultimi 30 giorni. Lo riferisce oggi la tv India Today.