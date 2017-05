India: santone tenta di violentarla ancora, lei lo evira

Una giovane studentessa di 23 anni ha quasi del tutto evirato ieri nello Stato indiano di Kerala un santone che per l'ennesima volta, come apparentemente faceva da otto anni, voleva violentarla.

Il tutto, riferisce l'agenzia Pti, è avvenuto in una casa della capitale Trivandrum dove l'uomo, identificato come Gangeshananda Theerthapada 'Hariswami', 54 anni, era solito recarsi come persona di fiducia della famiglia della ragazza, il cui padre era a letto paralizzato.

Secondo la denuncia presentata alla polizia le violenze sessuali, cominciate quando la giovane era ancora minorenne, sono continuate negli anni senza sospetti a causa di minacce e dell'influenza che 'Hariswami' aveva sui genitori. Ma ieri, in occasione di un nuovo tentativo di stupro la studentessa, che aveva con sé un coltello da cucina, ha attaccato l'uomo recidendogli il pene. Ricoverato in ospedale, Theerthapada è stato operato e si trova ora in condizioni stabili.

La polizia ha aperto una inchiesta sull'accaduto ma il governatore del Kerala, Pinarayi Vijayan, si è schierato con la ragazza definendo il suo gesto "un atto coraggioso".