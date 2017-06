India: scontro autobus-camion in Uttar Pradesh, 22 morti

Almeno 22 persone sono morte e molte altre sono rimaste ferite per gravi ustioni fra le fiamme quando l'autobus su cui viaggiavano si è scontrato oggi, incendiandosi, con un autocarro nello Stato indiano di Uttar Pradesh. Lo riferisce l'agenzia di stampa Ians.

L'incidente, ha indicato un funzionario distrettuale, è avvenuto durante la notte a Bareilly, coinvolgendo in uno scontro frontale un autobus per il trasporto di passeggeri partito da New Delhi e diretto a Gonda.

Il violento urto, ha aggiunto il funzionario, ha causato una forte esplosione che ha provocato l'incendio. L'autista del camion, si è infine appreso, è latitante, mentre il bilancio dei morti potrebbe crescere perché molti dei passeggeri ustionati sono in gravi condizioni.