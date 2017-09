Indonesia: vulcano Agung, tra i più "violenti" del '900

Imponente, con i suoi 3.000 metri di altezza, il vulcano Agung "ha cominciato a risvegliarsi dall'agosto 2016", ha detto il vulcanologo Gianfilippo De Astis, dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). "È cominciata da allora una fase di attività anomala, con tremori che producono segnali sismici peculiari dell'attività dei vulcani: sono segnali molto lunghi, che indicano che il magma si sta muovendo. Sono segnali diversi da quelli dei terremoti". Poiché i tremori sono delle inconfondibili spie della risalita del magma, il Servizio indonesiano per la gestione dei disastri ha deciso di innalzare l'allerta al livello massimo, il quarto.

Sono aumentare anche le emissioni di gas, ha osservato il vulcanologo Piergiorgio Scarlato, sempre dell'Ingv. "È molto importante - ha aggiunto - osservare questo insieme di eventi per avere un'idea della massa di magma in risalita". Molto probabilmente il magma si trova adesso in una zona più superficiale del vulcano.

Nell'eruzione cominciata nel febbraio 1963 e conclusa nel gennaio 1964 il vulcano Agung ha dato un'idea di quanto sia capace di fare, sollevando una colonna di ceneri e gas alta fino a 26 metri e causando circa 1.500 vittime.

Molto visitato dai turisti, "questo vulcano è anche un luogo di culto - osserva Scarlato - e sulle pendici è facile vedere dei templi; la popolazione ha un rapporto religioso con il vulcano e lo rispetta, non lo avverte come un pericolo ed è restia ad allontanarsi dalle case".