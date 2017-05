Inflazione: +0,2% in aprile rispetto a marzo, +0,4% annua

I prezzi al consumo in aprile in Svizzera sono aumentati sia su base mensile sia nel confronto annuale.

Il relativo indice calcolato dall'Ufficio federale di statistica (UST) si è attestato a 100,9 punti, segnando una progressione dello 0,2% rispetto a marzo e un incremento dello 0,4% su dodici mesi.

La crescita mensile - indica un comunicato dell'UST - è dovuta a diversi fattori tra i quali l'aumento dei prezzi nel settore dell'abbigliamento, in particolare con l'arrivo delle nuove collezioni estive. Un incremento è stato registrato anche per i prezzi dei viaggi a forfait all'estero così come pure per quelli dei trasporti aerei. Al contrario sono diminuiti i prezzi degli ortaggi e dei pernottamenti in hotel.