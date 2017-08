Influenza: H1N1, 1.094 morti nel 2017 in India

Dati diffusi dal ministero indiano della Sanità hanno mostrato che le morti nei primi otto mesi di quest'anno sono state 1.094, e che lo Stato con maggiori vittime è il Maharashtra (437), seguito da Goa (269), e Rajasthan (69).

Più in generale i casi di influenza suina sono stati, nel 2017, 22.186 ed ancora una volta è il Maharashtra lo Stato più colpito (4.246), seguito da Goa (3.029) e Tamil Nadu (2.994).

Interrogato in merito alla situazione dal quotidiano The Times of India, il dottor A.C. Dhariwal, direttore del Centro nazionale per il controllo delle malattie, ha spiegato che il virus H1N1 in circolazione quest'anno è del ceppo più pericoloso denominato 'Michigan', mentre lo scorso anno era del ceppo 'California'.

Si deve infine ricordare che fra il 2014 ed il 2015 vi fu in India un'epidemia di influenza suina che colpì 31.151 persone, uccidendone 1.841.