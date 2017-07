Inghilterra: 67enne malato chiede di morire e ricorre ad Alta Corte

Un caso parallelo e opposto a quello del piccolo Charlie Gard, a cui i genitori chiedono non venga staccata la spina. Lo riferisce fra gli altri anche la Bbc.

La differenza chiave fra le due vicende è che Conway, già in parte paralizzato, invoca una forma di eutanasia attiva vietata dalla legge britannica, che punisce con pene fino a 14 anni di carcere qualunque medico prescriva sostanze in dosi tali da provocare la morte del paziente.

"Voglio andarmene salutando i miei cari al momento giusto, non ridotto nelle condizioni di uno zombie che soffre sia fisicamente sia psicologicamente", ha detto Conway, raccontandosi come un uomo attivo, amante dello sport. E aggiungendo di "non poter accettare la prospettiva" di diventare "tetraplegico e virtualmente catatonico, a causa d'una sindrome che trasformerebbe per me la vita in un inferno".