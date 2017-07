Ipoteche: tassi scendono di nuovo leggermente

È quanto emerge dall'ultimo barometro ipoteche curato dal servizio di confronti internet Comparis.ch.

La stessa evoluzione (1,09%, 1,12%, 1,14% negli ultimi trimestri) è stata osservata anche per la durata di 5 anni, e non molto diverso (0,96%, 1,02%, 1,02%) è stato pure l'andamento dell'ipoteca di 1 anno.

Gli interessi per le durate fino a tre anni sono scesi per la prima volta in media sotto l'1,0%, sottolinea Comparis.ch. Per i mutui a dieci anni il minimo storico rimane invece quello registrato nell'autunno scorso: 1,45%.

Nel quarto trimestre 2016 i tassi erano poi tornati a salire, per poi arretrare di nuovo leggermente. Le dichiarazioni del presidente della Banca centrale europea (Bce) Mario Draghi, che il 27 giugno si è espresso positivamente sugli sviluppi economici nell’Eurozona, hanno portato alla fine del secondo trimestre a un piccolo recupero.

Ciò nonostante i tassi rimangono molto bassi. "Se si riesce a contrattare a dovere e ad apparire un cliente vantaggioso agli occhi della banca, attualmente è possibile stipulare un'ipoteca a tasso fisso della durata di dieci anni con un tasso dell'1,2%", ritiene Marc Parmentier, esperto del settore bancario presso Comparis.ch.

Alla luce dell'economia attualmente in accelerazione nell'Eurozona molti esperti partono dal presupposto che a fine anno la Bce annuncerà un abbandono graduale del programma di acquisto di titoli di stato. A questo punto anche gli interessi ipotecari ricominceranno a salire. "In questo contesto potrebbe convenire stipulare adesso un contratto ipotecario a lungo termine", osserva Parmentier.

Tuttavia la domanda di lunghe durate è in calo (dall'82,3% al 79,4%), sebbene rimangano ampiamente le più richieste. Cresce invece la preferenza per le durate medie (dal 14,6% al 17,6%).

"Le lunghe durate - spiega Parmentier - sono molto amate perché gli svizzeri preferiscono un certo grado di continuità e di sicurezza nella pianificazione. Tra i beneficiari di ipoteche si è tuttavia diffusa la credenza che i tassi rimangano bassi 'in eterno' e che quindi non sia necessario garantirsi la sicurezza di tassi permanenti, ad esempio per dieci anni, a un prezzo un po' più alto. Di conseguenza, i clienti puntano sempre di più sulle convenienti ipoteche della durata di cinque anni, con la speranza che anche nel 2022 potranno stipulare soluzioni altrettanto convenienti. Si vedrà se questo calcolo si rivelerà giusto o meno".

Le durate brevi - meno di quattro anni - sembrano invece troppo instabili agli occhi degli svizzeri. Quindi nonostante la forte riduzione degli interessi la domanda continua a rimanere su bassi livelli, ovvero su una quota di circa il 3%.

I dati di Comparis.ch si basano sui tassi di riferimento di circa 70 istituti di credito, aggiornati quotidianamente. Per le durate richieste sono state analizzate le domande di finanziamento presentate all'affiliata HypoPlus. L'esperienza insegna che, nella maggior parte dei casi, i tassi d'interesse delle singole offerte ipotecarie sono inferiori a quelli indicativi ufficiali.