Iran condanna a 10 anni per spionaggio a studente di Princeton

Uno studente dell'Università di Princeton (USA), cittadino americano, è stato arrestato in Iran e condannato a 10 anni di prigione con l'accusa di spionaggio a favore degli Stati Uniti. Lo scrive il New York Times citando le autorità giudiziarie iraniane.

Si tratta di Xiyue Wang, di origini cinesi, dottorando in storia che si era recato in Iran per ricerche accademiche ed era scomparso da mesi. Erano circolate indiscrezioni sul possibile arresto ma l'annuncio in queste ore da parte delle autorità iraniane è la prima conferma ufficiale. Il caso rischia di aggravare i rapporti tra l'Iran e gli Stati Uniti.