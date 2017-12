Iran: fonti locali, sono almeno 6 i morti negli scontri

A riferirlo vari siti di informazione e fra questi Amadnews, un canale Telegram che ha trasmesso in questi giorni diverse notizie sulle proteste in corso in tutto l'Iran.

Lo stesso canale, che fa capo ad un riformista radicale che vive da alcuni anni all'estero, ora non è più accessibile in seguito ad una richiesta che sarebbe giunta al management di Telegram dalle autorità iraniane.