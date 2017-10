Iran: May e Merkel ripetono, accordo nucleare non si tocca

Regno Unito e Germania "restano fermamente impegnati" al rispetto dell'accordo sul nucleare con l'Iran. Lo hanno ribadito questa mattina la premier Theresa May e la cancelliera Angela Merkel in una conversazione telefonica.

Le due leader si sono impegnate ad affrontare la questione anche al prossimo vertice Ue di Bruxelles, dopo la decisione del presidente degli Usa, Donald Trump, di non certificare l'intesa.

Per i due maggiori alleati europei di Washington, la comunità internazionale deve "continuare a spingere congiuntamente l'Iran contro ogni attività di destabilizzazione regionale ed esplorare modi per affrontare le preoccupazioni sul programma missilistico balistico" di Teheran. Ma, detto questo, l'accordo sul nucleare nel giudizio di Londra e Berlino funziona e non va messo in discussione, come già chiarito in una dichiarazione a tre sottoscritta anche dal presidente francese, Emmanuel Macron.

Nel colloquio - riferisce Downing Street - May e Merkel hanno poi convenuto "sull'importanza" di fare ulteriori "progressi costruttivi nei negoziati" sulla Brexit.