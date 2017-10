Iran: Merkel-May-Macron, per noi accordo resta valido

Germania, Francia e Regno Unito "prendono atto" della decisione del presidente americano Donald Trump di non certificare l'accordo con l'Iran sul nucleare, ma restano per parte loro "impegnate" a rispettarlo e a favorire una sua "piena attuazione da tutte le parti".

Lo si legge in una dichiarazione congiunta di Angela Merkel, Emmanuel Macron e Theresa May diffusa da Downing Street, nella quale si definisce il mantenimento dell'intesa nel "comune interesse nazionale" di Berlino, Parigi e Londra.

"L'accordo sul nucleare è stato il culmine di 13 anni di diplomazia e un passo importante per assicurare che il programma nucleare iraniano non deviasse verso scopi militari", si legge nella nota diffusa dai leader dei tre Paesi europei (garanti con Russia, Cina e Usa dell'intesa).

Merkel, May e Macron ricordano inoltre come lo stesso accordo sia stato "approvato all'unanimità dall'Onu nella risoluzione 2231" e come l'agenzia atomica internazionale (Aiea) abbia "ripetutamente confermato la conformità dell'Iran" al rispetto degli impegni previsti "attraverso verifiche di lungo termine e programmi di monitoraggio". Di conseguenza - pur affermando di condividere con Washington alcune "preoccupazioni sul programma missilistico" di Teheran e su certe iniziative "regionali" dell'Iran - i leader di Germania, Francia e Gran Bretagna "incoraggiano l'amministrazione Usa e il Congresso a valutare le implicazioni per la sicurezza degli Stati Uniti e dei loro alleati prima di compiere passi che possano minare questo accordo, come la reimposizione delle sanzioni abolite".