Iran: Pasdaran, abbiamo "padre di tutte le bombe"

L'Iran sostiene di possedere il "padre di tutte le bombe", l'ordigno da dieci tonnellate che supera la bomba Gbu-43 Moab, la più potente arma non nucleare degli Stati Uniti lanciata in aprile in Afghanistan e conosciuta come "madre di tutte le bombe".