Iran: Pasdaran, cominciata esercitazione militare 'Moharram'

È stata denominata in codice 'Moharram', in onore del mese del lutto appena cominciato per la ricorrenza del martirio dell'imam Hussein.

"Durante i due giorni di combattimenti simulati - ha riferito il comandante delle Forze di terra dei Pasdaran, generale Mohammad Pakpour -, le élite corazzate, aeree, artiglierie, commando e droni di ultima generazione mostreranno la preparazione e la potenza delle Forze terrestri dell'Irgc per salvaguardare e proteggere i confini dell'Iran islamico".

Il quartier generale dell'esercitazione è posizionato nella base Hamzeh Seyed al-Shohada dell'Irgc, situata presso il confine nord-occidentale dell'Iran.