Iran: Rohani, nemmeno 10 Trump possono azzerare benefici

Lo ha detto il presidente iraniano Hassan Rohani, intervenendo all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Teheran.

"Se anche emergessero dieci Trump nel mondo - ha detto Rohani, citato da Presstv - i benefici (dell'accordo, ndr) sarebbero irreversibili". Nei negoziati con i poteri mondiali - ha proseguito - abbiamo dimostrato che non siamo forti solo in guerra, ma lo siamo anche in pace".