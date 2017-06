Iran: spari all'interno del Parlamento, 7 morti

Gli assalitori entrati in azione sarebbero quattro, riferisce l'agenzia di stampa Irna. Gli uomini imbracciavano Kalashnikov e armi Colt. Lo ha riferito all'Irna un parlamentare, Qolam-Ali Jafarzadeh Imenabadi. Uno degli uomini si è fatto saltare in aria: lo riporta in un tweet il gruppo del media curdo Rudaw. Secondo altri media internazionali l'esplosione è avvenuta al quinto piano dell'edificio.

Le teste di cuoio iraniane hanno circondato il Parlamento di Teheran, riportano i media internazionali. I media statali riportano che elicotteri della polizia sorvolano il palazzo del Parlamento e che all'interno dell'edificio tutte le linee telefoniche cellulari sono state disattivate.

Precedentemente l'agenzia Tasnim aveva riferito che uno degli assalitori del Parlamento iraniano, il Majlis, era riuscito a lasciare l'edificio e stava sparando in strada.