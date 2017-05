Iran-Turchia: telefonata Rohani-Erdogan, aprire nuova pagina

La telefonata sembra rasserenare i rapporti tra i due Paesi, che avevano subito una crisi all'inizio dell'anno dopo le accuse di Ankara a Teheran di portare avanti una politica di ingerenze nel Medio Oriente.

I due capi di Stato, che si sono anche scambiati gli auguri per il Ramadan, hanno rimarcato l'importanza delle "relazioni bilaterali e trilaterali" tra Teheran, Ankara e Mosca "per contribuire a riportare la pace e la stabilità nella regione".

In particolare, oltre a congratularsi con Rohani per la rielezione, Erdogan ha detto che "è possibile accelerare i colloqui di Astana per la soluzione della crisi siriana con la partecipazione della Russia, ma anche di altri Paesi".