Iraq: curdi schierano altre migliaia Peshmerga a Kirkuk

Il dispiegamento fa seguito a quelle che Rasul ha definito come "minacce" di un possibile attacco delle forze governative centrali. Ma ieri il governo di Baghdad aveva smentito di volere compiere una tale offensiva.

"Ci sono minacce da parte dell'esercito iracheno che è stato schierato vicino a Kirkuk, apparentemente per compiere un attacco, ma non credo che sarà facile per loro fare questo", ha affermato Rasul.

"Non vogliamo la guerra e cerchiamo di risolvere i problemi attraverso il dialogo", ha aggiunto il vice presidente.

Le tensioni sono forti tra il governo centrale e quello della regione autonoma del Kurdistan dopo la tenuta, il 25 settembre, di un referendum sull'indipendenza curda.