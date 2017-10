Iraq: governo curdo, pronti al dialogo con Baghdad

Il governo della regione autonoma del Kurdistan iracheno ha detto oggi di essere pronto ad un negoziato con il governo centrale come proposto dal primo ministro Haidar al Abadi per risolvere le controversie insorte dopo il referendum sull'indipendenza.

In un comunicato diffuso dopo una riunione del governo, presieduta dal primo ministro Nichervan Barzani, si afferma che "il consiglio dei ministri accoglie con favore la proposta del premier Abadi per l'inizio di un dialogo tra Baghdad ed Erbil per i risolvere i problemi sulla base della Costituzione irachena" e si fa appello alla comunità internazionale perché "fornisca assistenza e cooperazione ad entrambe le parti".

Il comunicato fa seguito all'operazione con cui le forze federali, tra lunedì e martedì, hanno rioccupato i territori contesi nel nord dell'Iraq occupati da tre anni dai Peshmerga curdi.