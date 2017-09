Iraq: referendum curdo, Turchia avvia esercitazione militare

L'esercito turco ha avviato una esercitazione militare tra la zona di Silopi e il valico di frontiera di Habur, nel sudest del Paese, già teatro da oltre due anni del conflitto con il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk).

Le forze armate di Ankara non hanno fornito dettagli sull'esercitazione, che appare come una prova di forza in vista della consultazione voluta di Erbil. I media locali hanno mostrato le immagini di diversi tank in movimento.

Nei giorni scorsi, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan aveva annunciato che il piano di Ankara sul referendum verrà annunciato dopo il Consiglio di sicurezza nazionale di venerdì prossimo.