Iraq: Trump, non ci schieriamo, non dovevamo stare lì

Gli Stati Uniti non si schierano nel conflitto in corso tra Baghdad ed Erbil per il controllo della contesa regione di Kirkuk.

"Abbiamo avuto per anni buoni rapporti con i curdi e come sapete anche con il governo centrale. Non ci schieriamo in questa battaglia", ha detto il presidente Donald Trump ribadendo che gli Usa "non avrebbero mai dovuto essere lì", riferendosi all'invasione del 2003. Lo riferisce il Washington Post.

Il Dipartimento di Stato, per bocca della portavoce Heather Nauert, ha fatto appello alla calma. Washington si dice "estremamente preoccupata" per i resoconti di scontri e violenze.

Gli Usa "stanno lavorando con le parti per incoraggiare il dialogo" e ammoniscono che "c'è ancora molto da fare per sconfiggere l'Isis in Iraq".

Ieri, le forze irachene hanno fatto il loro ingresso a Kirkuk, controllata dai Peshmerga, nell'ambito delle operazioni decise da Baghdad dopo il referendum in Kurdistan per l'indipendenza.