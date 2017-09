Iraq: tv, 93% ha votato sì a indipendenza Kurdistan

In precedenza la commissione elettorale aveva detto che al voto aveano partecipato 3.305.925 su un totale di 4.581.255.

La televisione non fornisce la cifra relativa al numero di partecipanti, limitandosi appunto a citare il numero di voti conteggiati e il risultato. Non è quindi chiaro se si tratti del risultato finale, ma in ogni caso quello che si profila è un vero plebiscito per l'indipendenza.

Rudaw precisa che i voti validi a favore sono stati il 91,83% e quelli contrari l'8,17%.

Non rinunceremo mai all'unità del nostro territorio, perché la Costituzione dice che l'Iraq è uno", ha subito reagito il primo ministro Haidar al Abadi in un discorso televisivo, dopo la diffusione dei risultati. "Qualcuno - ha aggiunto Abadi - vuole un Iraq debole, ma l'Iraq sarà forte per tutti gli iracheni".