Irma: 90% strutture distrutte a Barbuda, sale bilancio vittime

Circa 300 mila persone sono rimaste senza elettricità a Porto Rico, mentre un migliaio di persone si trovano nei rifugi allestiti negli ultimi giorni. Il governatore dell'isola, Ricardo Rossellò, ha confermato l'interruzione del servizio in diversi comuni del centro e del nord, spesso provocata dalla caduta degli alberi provocata dalle forti raffiche di vento.

Anche due centrali nucleari della Florida si preparano per l'eventuale chiusura se l'uragano Irma dovesse conservare la traiettoria prevista.

Il presidente Usa Donald Trump ha avviato una serie di telefonate con i governatori degli stati dove è atteso l'uragano Puerto Rico, Florida e Isole Vergini. Il Fondo Monetario Internazionale intanto si è detto pronto ad aiutare i suoi stati membri colpiti dall'uragano Irma.

Secondo l'Onu Irma potrebbe colpire 37 milioni di persone. L'organizzazione delle Nazioni Unite ha dispiegato squadre umanitarie alle Barbados per lavorare con l'agenzia per la gestione dei disastri dei Caraibi. I funzionari dell'Onu a Haiti sono invece impegnati a offrire l'appoggio necessario al governo locale.

Per la prima volta in sette anni tre uragani si formano contemporaneamente nell'Oceano Atlantico. Mentre Irma si abbatte sui Caraibi a seguirle sono Jose e Katia, che in poche ore da tempeste tropicali sono diventati uragani.