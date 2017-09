Irma: occhio dell'uragano lascia le "keys" e va verso nord

Il servizio meteo nazionale negli Usa ha diramato una allerta per Atlanta, in Georgia, per un allarme tempesta tropicale. Ed è la prima volta che una emergenza di questo tipo viene segnalata per la città nello stato meridionale. L'allerta segnala che condizioni da tempesta tropicale sono attese nelle prossime 36 ore.

Nel frattempo è crollata una gru nel centro di Miami a causa dei forti venti, che soffiano fino a 200km ora, provocati dal passaggio dell'uragano Irma. Lo rende noto il Servizio meteorologico nazionale, riferisce la Cnn. La gru si trovava su un edificio in costruzione, a poca distanza dalla prigione federale. Al momento non risultano feriti.

L'allerta uragano diramata in seguito al passaggio di Irma, che in queste ore ha colpito la Florida con una intensità da categoria 4, interessa oltre 36 milioni di persone.