Irma si avvicina alla Florida, evacuazione a Miami Beach

Per quanti non sono in grado di mettersi al riparo presso parenti o amici sono stati allestiti dei rifugi. Il sud della Florida, secondo le previsioni meteo, rimane a rischio di essere attraversato o colpito direttamente dalla furia dell'uragano Irma, che ha già devastato Barbuda, St. Martin e sfiorato Porto Rico.