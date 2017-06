Isis: ucciso in Siria da americani 'macellaio dei Balcani'

Lo ha detto all'agenzia stampa italiana Ansa una fonte della polizia del Kosovo, confermando notizie in tal senso diffuse dai media a Pristina.

La sua famiglia nella località di Kacanik, nel sud del Kosovo, ha aperto l'abitazione per ricevere le espressioni di condoglianze.

Conosciuto come il 'macellaio dei Balcani', Muhaxheri negli ultimi tempi si era distinto come uno degli esponenti più in vista nelle file dell'Isis, e attraverso le reti sociali aveva lanciato a più riprese appelli ai giovani a unirsi ai combattenti dell'Isis in Siria.

'Abu Abdullah al Kosovo' - questo il suo nome di battaglia - era stato identificato in vari video atroci e violenti, che mostravano fra l'altro sgozzamenti e decapitazioni.

Sono almeno 150 gli estremisti islamici kosovari andati a combattere in Siria e Iraq a fianco dell'Isis. Una cinquantina finora sono rimasti uccisi.