Istituto GfK taglia 77 posti nella Svizzera centrale

La notizia, data oggi dalla Luzerner Zeitung, è stata confermata all'ats dal portavoce di GfK, Lukas Häusermann. La società ha spiegato questa misura a causa del ricorso crescente ai sondaggi via web, come anche alla perdita di un importante contratto.

Quest'anno, indica una lettera di licenziamento citata dal quotidiano svizzerotedesco, GfK ha perso circa 50 mila colloqui telefonici. Il centro telefonico verrà chiuso entro la fine di marzo 2018. Una procedura di consultazione con i collaboratori è stata aperta lo scorso 11 di ottobre. Attualmente si sta negoziando un piano sociale. Stando a Lukas Häusermann, ad essere toccati dal provvedimento sono soprattutto casalinghe e studenti della regione.

In futuro, i sondaggi telefonici di GfK saranno eseguiti dall'istituto Link basato a Lucerna. Tra GFk e Link verrà inaugurata una collaborazione, ha specificato il portavoce.

Con oltre 230 collaboratori, GfK è il più importante istituto per lo studio dei mercati in Svizzera. L'azienda è una filiale di GFK International con sede in Germania.