Italia: caso Yara, giudici in camera di consiglio

I giudici della corte d'assise d'Appello di Brescia sono riuniti da oltre 10 ore in camera di consiglio per emettere il verdetto su Massimo Bossetti, il muratore già condannato in primo grado all'ergastolo il 1° luglio 2016 per l'omicidio di Yara Gambirasio.