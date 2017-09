Italia, chikungunya, Roma disinfesta, stop donazioni sangue

L'Istituto superiore di sanità italiano ha deciso la sospensione delle donazioni di sangue a Roma Sud ed Est. "Sono 17 i casi accertati dal Servizio Regionale di Sorveglianza Malattie Infettive, 6 a Roma - ha fatto sapere la Regione Lazio. Di questi 17, dieci casi sono residenti o riportano un soggiorno nel Comune di Anzio, e sette casi non risultano aver viaggiato in Italia o all'estero nei 15 giorni precedenti l'esordio dei sintomi".

La malattia virale si è manifestata soprattutto nella cittadina sul litorale a sud di Roma. Ma anche nella Città Eterna i casi sono saliti di numero. Con forti dolori articolari, febbre alta e in un secondo tempo pustole, la malattia non è mortale, ma può diventare pericolosa in soggetti deboli, come bambini o anziani.