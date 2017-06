Italia, delitto Noventa: 30 anni ai fratelli Sorgato

Condanna a 30 anni di carcere per Freddy Sorgato e per la sorella Debora, 16 anni e 10 mesi per la loro amica Manuela Cacco. Sono le pene inflitte dal Tribunale di Padova per l'omicidio premeditato e l'occultamento di cadavere di Isabella Noventa.