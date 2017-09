Italia: depresso va a morire in Svizzera, aperta inchiesta

L'uomo, come riferisce La Provincia di Como, non era affetto da malattie incurabili ma in cura per una depressione. Condizione attestata da una lettera che aveva mandato ai servizi sociali in cui spiegava le sue intenzioni. Un caso diverso da quello di Dj Fabo reso cieco e tetraplegico dopo un incidente stradale e che fu accompagnato a morire nella Confederazione dall'esponente radicale Marco Cappato.

Secondo quanto riferisce il quotidiano, all'esame dei magistrati e dei carabinieri vi è il ruolo di un amico dell'ingegnere che avrebbe accompagnato il professionista fino a Chiasso, dove l'uomo ha preso un treno. Il reato ipotizzato è istigazione e al suicidio.