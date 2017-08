Italia: dispersi su Monte Rosa, individuati due corpi

I corpi senza vita dei due alpinisti tedeschi dispersi da sabato nella regione del Monte Rosa, al confine italo-svizzero, e individuati nel corso di una ricognizione in elicottero del soccorso alpino valdostano, sono stati recuperati nel pomeriggio di oggi.

I cadaveri si trovavano a 4'000 metri di quota alla base di una cresta nella zona del Lyskamm, sul gruppo del Monte Rosa.

I due giovani fidanzati tedeschi, uomo e una donna di 23 e 21 anni studenti in medicina, sono morti precipitando in un canalone per oltre 200 metri. Secondo i primi accertamenti, i erano legati tra loro e correttamente attrezzati. È probabile che uno dei due sia scivolato e abbia trascinato con sé l'altro, mentre stavano percorrendo la cresta Sella diretti verso il Lyskamm orientale.

L'itinerario è differente da quello che avevano riferito prima di partire sabato mattina dal rifugio Quintino Sella: erano attesi alla Capanna Gnifetti dove non sono mai arrivati, ma nel frattempo nella zona si era abbattuto un temporale. I corpi sono stati identificati dai genitori del 23enne, che si trovavano già in Italia per seguire le ricerche.