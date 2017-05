Italia: frana su provinciale Lecco-Bellagio-Como, nessun ferito

E' stata chiusa per una frana la strada provinciale tra Valmadrera(Lecco) e Bellagio (Como). Massi e detriti si sono staccati dalla parete rocciosa e sono finiti sulla carreggiata, all'altezza di Oliveto Lario (Lecco) ostruendo il passaggio dei veicoli.

Per fortuna in quel momento non passavano vetture e nessuno è rimasto ferito.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i tecnici della Provincia di Lecco: hanno effettuato un primo sopralluogo e deciso di tener chiusa la strada fino a domani quando arriveranno i tecnici-rocciatori che effettueranno una verifica sulla parete rocciosa.