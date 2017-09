Italia: Livorno, non si trovano i due dispersi

Entrambi vivevano non lontano dal torrente Rio Ardenza che sfocia in mare nella zona di costa sud di Livorno. I due dispersi sono una 34enne e un uomo che viveva dove è stato trovato uno dei morti: entrambe le zone in cui si trovavano sono in area collinare e, soprattutto, vicino al Rio Ardenza alla cui foce è stato trovato, vivo ma in ipotermia, il marito della donna.

I coniugi erano usciti da casa per capire la situazione e sarebbero stati spazzati via dalle acque. Stessa sorte per l'uomo, del quale ci sono meno informazioni, ma che pare vivesse in un alloggio di fortuna. Una delle ipotesi è che sia lui sia la giovane donna siano stati travolti dal Rio Ardenza esondato. Le ricerche sono condotte anche, in mare, dalla Guardia costiera.