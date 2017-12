Italia: Viminale, nel 2017 -34% sbarchi, calano gli omicidi

Sono diminuiti del 34,24% gli sbarchi in Italia di migranti dal 1° gennaio di quest'anno a oggi, rispetto allo stesso periodo del 2016: erano 181.436 lo scorso anno, sono stati 119.310 nell'anno che sta per concludersi.

I dati vengono resi noti dal Viminale (ministero dell'Interno) che fornisce un resoconto di tutti numeri del 2017 relativi a migranti e sicurezza.

In particolare, nel solo mese di dicembre gli sbarchi sono diminuiti del 73%: erano stati 8.428 dal 1 al 31 dicembre 2016, sono stati 2268 dal 1 dicembre ad oggi.

Sul fronte dei rimpatri, quest'anno sono stati rimandati nei Paesi d'origine 6.340 stranieri irregolari dall'Italia, erano 5.300 lo scorso anno, con una variazione percentuale positiva del 19,6%.

Per quanto riguarda il terrorismo internazionale, le espulsioni per motivi di sicurezza sono state 105 quest'anno (di cui 5 imam); nel 2016 erano state 66 (8 gli imam espulsi) con una variazione percentuale del +62%. Gli estremisti arrestati per motivi religiosi, in operazioni effettuate dalle forze dell'ordine, sono stati 36, +9% rispetto al 2016 quando erano stati 33.

I foreign fighters jihadisti monitorati sono stati quest'anno 129 (di cui 42 sono deceduti e 24 rientrati in Europa) contro i 116 del 2016 (di cui 34 i deceduti 20 rientrati in Europa) con un +11%.

Le persone controllate sono state 372.769 contro le 132.321 del 2016, con un +182%; i veicoli sottoposti a controllo sono stati 134.929 contro i 36.310 del 2016 (+272%); calano invece le motonavi controllate: erano state 248 nel 2016, sono state 94 nel 2017 con un -62%.

Le riunioni del Comitato di analisi strategica ed antiterrorismo (Casa) sono state 59 quest'anno, 54 nel 2016 (+9,2%) di cui 10 in seduta straordinaria nel 2017, 5 lo scorso anno.

Sul fronte della delittuosità, calano del 9,2% i delitti, che passano da 2.457.764 a 2.232.552. Diminuiscono dell'11.8% gli omicidi, sia quelli attribuibili alla criminalità organizzata (46 quest'anno contro i 53 dello scorso) sia quelli avvenuti in ambito familiare-affettivo (128 contro i 148 del 2016). Calano dell'11% anche le rapine, che passano da 32.147 del 2016 a 28.612 di oggi. I furti diminuiscono del 9.1%: erano stati 1.319.383, quest'anno sono stati 1.198.892.

Passando alla sicurezza nelle città, i dati del ministero dell'Interno dicono che il Daspo (acronimo di Divieto di accedere alle manifestazioni sportive) urbano è stato adottato quest'anno in 465 casi. Era già in vigore in 270, per un totale di 735. Sul fronte della sicurezza stradale, calano leggermente gli incidenti, -2.4%, passando da 75.131 dello scorso anno a 73.305 di quest'anno.