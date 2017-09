Jake Gyllenhaal allo Zurich Film Festival: riceverà Golden Eyer

L'attore statunitense Jake Gyllenhaal parteciparà alla 13esima edizione dello Zurich Film Festival (ZFF), in programma dal 28 settembre all'8 ottobre. Il 3 ottobre sarà proiettato il suo ultimo film, "Stronger", e gli sarà consegnato un "Golden Eye Award".

Gyllenhaal, 36 anni, è uno "dei più interessanti ed eclettici attori contemporanei", scrivono in una nota i condirettori di ZFF, Karl Spoerri e Nadia Schildknecht.

"Stronger" è l'adattamento cinematografico di un libro autobiografico scritto da un partecipante alla maratona di Boston che nell'attentato del 15 aprile 2013 perse entrambe le gambe. Jake Gyllenhaal è conosciuto in particolare per il ruolo interpretato in "Brokeback Mountain", al fianco del defunto Heath Ledger.