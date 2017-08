Johann Schneider-Ammann riceve presidente Banca mondiale

Il consigliere federale Johann Schneider-Ammann ha ricevuto oggi a Berna il presidente della Banca mondiale (BM) Jim Yong Kim in occasione dei 25 anni di presenza della Svizzera in questa istituzione e nel Fondo monetario internazionale (FMI).

Schneider-Ammann ha aperto la cerimonia per celebrare la ricorrenza con un discorso di benvenuto prima di passare la parola a Jim Yong Kim. Sono seguite discussioni in presenza di Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, segretaria di Stato e direttrice della Segreteria di stato dell'economia (SECO), così come anche di Axel van Trotsenburg, vicepresidente della Banca mondiale.

Ai dibattiti hanno preso parte anche Mark Herkenrath, direttore di Alliance Sud, e Ivo Menzinger, incaricato dei partenariati mondiali presso il riassicuratore Swiss Re.

L'adesione della Svizzera alla Banca mondiale 25 anni fa non è avvenuta senza contestazioni: il popolo ha alla fine detto sì all'organizzazione internazionale e allo FMI il 17 maggio 1992.