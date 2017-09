Johann Schneider-Ammann in visita a Roma venerdì

Il consigliere federale Johann Schneider-Ammann si recherà venerdì a Roma per incontrare il ministro italiano dello sviluppo economico Carlo Calenda.

Al centro dei colloqui vi saranno le relazioni economiche bilaterali fra Svizzera e Italia e, in particolare, le condizioni quadro per gli investitori e le sfide per l'esportazione, indica una nota odierna del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR).

I due ministri discuteranno pure dei rapporti tra la Confederazione e l'UE. Altro tema affrontato sarà la digitalizzazione dell'economia.

L'Italia è il terzo partner commerciale della Svizzera dopo la Germania e gli Stati Uniti. Gli scambi tra Berna e Roma sono molto fiorenti soprattutto nei settori chimico e farmaceutico, in quello delle macchine industriali e dell'agricoltura, precisa il DEFR. Alla fine del 2015 gli investimenti diretti svizzeri in Italia ammontavano a 15,6 miliardi di franchi.