JU: notte da rodeo, automobilista scappa viaggiando sui cerchioni

Stando a quanto indicato oggi dalle autorità l'intervento di una pattuglia è stato richiesto alle 02.15 a Soyhières (JU), dove era segnalato un veicolo che causava eccessivo rumore. Gli agenti giunti sul posto hanno rapidamente identificato il mezzo e fatto cenno al conducente di fermarsi. Questi si è però rifiutato di farlo e si è lanciato verso Delémont.

Nel capoluogo giurassiano un'altra pattuglia ha intimato l'alt: visto che l'automobilista ha forzato il blocco, i poliziotti hanno lanciato una striscia chiodata. Nonostante le forature ai copertoni l'uomo ha proseguito la corsa, passando per sensi unici, inserendosi in modo sbagliato nelle rotatorie e viaggiando oltre i limiti di velocità.

A un certo punto i cerchioni in salita non hanno però più fatto presa: il conducente ha tentato di fuggire a piedi ma è stato rapidamente acciuffato. La polizia non ha fornito indicazioni riguardo alla persona fermata.