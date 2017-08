Jürg Grossen nuovo presidente Verdi liberali, succede a Bäumle

Il consigliere nazionale bernese Jürg Grossen è il nuovo presidente dei Verdi liberali (PVL). Il 48enne è stato scelto ad ampia maggioranza per succedere a Martin Bäumle dai delegati del partito riuniti oggi in assemblea a Rüschlikon, nel canton Zurigo.

"La connessione tra economia e ambiente resta il punto centrale per noi", ha affermato Grossen, citato in una nota del PVL nella quale si comunica l'avvenuta elezione. Il partito continuerà a lavorare in favore di una Svizzera aperta e connessa con il mondo intero, ha rilevato il neoeletto presidente, secondo cui i Verdi liberali "sono fermamente contrari alla crescente tendenza al protezionismo, alla stagnazione e all'isolamento di sinistra e destra".

Bäumle, 52 anni, aveva annunciato il 19 maggio l'intenzione di abbandonare l'incarico quest'estate. Le sue dimissioni coincidono con il decimo anniversario dalla fondazione del partito. "I Verdi liberali hanno trovato il loro posto nella politica elvetica", ha affermato oggi Bäumle nel suo discorso di commiato ai delegati.

Il partito è stato in grado di ancorarsi in buona parte dei cantoni e ha portato sotto i riflettori della politica il legame tra economia e ambiente, ha aggiunto. "In queste circostanze posso cedere in nuove mani la mia presidenza con ottimismo e con la coscienza pulita".

Pianificatore elettricista e imprenditore da 23 anni, Grossen possiede due società che impiegano complessivamente una quarantina di persone. Il consigliere nazionale è particolarmente attento alla strategia energetica e alla politica dei trasporti. Rappresenta l'ala imprenditoriale del partito.

Il bernese ha sottolineato di essere intenzionato a dare maggior visibilità ai contenuti portati avanti dai Verdi liberali: una politica economica e societaria liberale, una politica sociale equa e un impegno in favore dell'ambiente e di una Svizzera aperta e connessa con il mondo intero.