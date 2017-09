Kosovo: impennata di partenze su autobus per Belgrado

In Kosovo da alcuni giorni si registra un forte incremento nelle partenze sulla linea di autobus Pristina-Belgrado. A alcuni osservatori parlano di una possibile nuova ondata di emigrazione di massa di kosovari verso i Paesi dell'Europa occidentale, come nel 2015.

La capitale serba sarebbe la prima tappa del viaggio per raggiungere successivamente in vari modi Austria, Germania, Svizzera, Belgio, Olanda e altri Paesi prosperi del nord Europa.

I media locali hanno dato notizia oggi della sospensione temporanea di tutti i cinque collegamenti giornalieri in autobus da Pristina a Belgrado a causa, si afferma, di possibili infiltrazioni criminali da parte di organizzazioni illegali che organizzerebbero i viaggi, esortando i giovani a lasciare il Paese.

Due anni fa cominciò così e nel giro di pochi mesi furono oltre 50'000 i kosovari che lasciarono il Paese per l'Europa occidentale. Quasi tutte le loro richieste di asilo, ritenute economicamente motivate, furono però respinte e i migranti furono costretti a far ritorno in patria. Il Kosovo infatti non è considerato un Paese a rischio guerre o persecuzioni. Allora furono aperte inchieste sulla dubbia attività di agenzie di viaggio senza scrupoli e desiderose di lucro.

La polizia a Pristina sostiene che non si è di fronte all'inizio di un nuovo esodo di massa, e che dai Paesi occidentali non sono giunte finora notizie su un aumento di richieste di asilo da parte di cittadini kosovari.