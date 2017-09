Kosovo: Thaci, entro l'anno avremo il nostro esercito

"Col piano A o col piano B il Kosovo entro la fine dell'anno avrà le sue forze armate", ha affermato Thaci in un'intervista rilasciata a New York a margine dell'Assemblea generale dell'Onu, che è stata ripresa dalla tv pubblica serba Rts.

"Stiamo lavorando per questo con tutte le istituzioni. Vogliamo rispettare tutti gli impegni assunti con la comunità internazionale in base ai quali l'intero processo dovrà avvenire attraverso opportuni emendamenti alla costituzione". "Non consentiremo a nessuno di porre il veto a tale processo", ha aggiunto il presidente alludendo evidentemente ai rappresentanti della minoranza serba (Srpska Lista) che fanno parte della maggioranza parlamentare e di governo, e che sono contrari all'esercito.

La Serbia, che non riconosce l'indipendenza di Pristina, si oppone strenuamente alla trasformazione della Forza di sicurezza del Kosovo in un vero e proprio esercito, sostenendo che in base alla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza dell'Onu le uniche Forze armate autorizzate a restare sul territorio del Kosovo sono quelle della Kfor, la Forza Nato inviata subito dopo la fine del conflitto con la Serbia nel 1999.