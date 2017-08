Kosovo: Thaci, nuova fase dialogo verso accordo finale

Parlando oggi con i giornalisti a Bruxelles al termine del nuovo incontro con il presidente serbo Aleksandar Vucic alla presenza dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza Federica Mogherini in veste di facilitatore, Thaci ha constatato un miglioramento nella comunicazione fra Belgrado e Pristina.

"I cittadini dei due Paesi hanno bisogno di un accordo finale che consenta a Serbia e Kosovo di progredire sulla strada verso l'integrazione nella Ue", ha detto Thaci, come riferito dai media a Belgrado. Con Vucic, ha aggiunto, ha parlato dei passi ulteriori verso una nuova fase nel dialogo per la normalizzazione dei rapporti e la riconciliazione.

"Il dialogo e la riconciliazione sono l'unica via che hanno dinanzi i due Paesi. Credo che lavoreremo in questo spirito anche in futuro e che raggiungeremo nuove intese", ha affermato il presidente kosovaro, che si è detto al tempo stesso fiducioso su una rapida formazione del nuovo governo e del nuovo parlamento in Kosovo, come pure di un nuovo team negoziale per la gestione della prossima fase del dialogo con Belgrado. Thaci ha quindi annunciato incontri più frequenti con Vucic nelle prossime settimane e mesi.