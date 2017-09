Kushner come Hillary, usa un account email privato

Jared Kushner come Hillary Clinton. Il genero di Donald Trump e uno dei più stretti consiglieri del presidente americano avrebbe infatti usato un account email privato per comunicare con altri alti responsabili dell'amministrazione Trump.

Così facendo ha violato l'obbligo di ricorrere solo alla email governativa ufficiale. Lo svela Politico, spiegando come l'account privato sia stato utilizzato decine di volte da quando Kushner è entrato a far parte in gennaio dello staff della Casa Bianca.

Kushner - racconta Politico venuta in possesso di parte della corrispondenza veicolata attraverso l'indirizzo di email privato - avrebbe aperto tale account in dicembre, dopo le elezioni, durante il periodo di transizione prima dell'insediamento di Trump, avvenuto il 20 gennaio.

Tale account sarebbe stato utilizzato in parallelo a quello ufficiale e vi sono transitate email inviate ad alti funzionari della Casa Bianca, consiglieri esterni e altri individui. I contenuti vanno dalla copertura dei media delle vicende politiche alla pianificazione di eventi.

Trump ha costruito gran parte della sua campagna elettorale proprio sulle accuse mosse a Hillary Clinton per la vicenda del cosiddetto emailgate, con l'ex first lady accusata di avere un account privato quando era segretario di stato e di aver cosi' messo in pericolo la sicurezza nazionale. L'Fbi poi concluse che la Clinton non aveva commesso alcun reato, pur essendo stata imprudente. Ma sono in molti a pensare - lei per prima - che l'emailgate è costato a Hillary la Casa Bianca.