La COMCO indaga su diffusione dell'hockey su ghiaccio via Pay-TV

Dall'inchiesta preliminare sono emersi indizi di violazioni della legge sui cartelli da parte di UPC Svizzera Sagl, precisa stamani la COMCO in una nota.

In particolare si indica che "la segreteria della COMCO dispone di indizi secondo i quali UPC potrebbe avere una posizione dominante nel settore della diffusione tramite Pay-TV di partite di hockey su ghiaccio delle leghe nazionali svizzere superiori a partire dalla stagione 2017/18 e abusare di questa posizione". L'inchiesta dovrà principalmente chiarire se UPC ha in particolare "rifiutato ingiustificatamente la trasmissione di hockey su ghiaccio a fornitori di piattaforme TV che non operano sulla rete via cavo", continua la nota della COMCO.

Nel estate 2016, UPC ha acquisito dalla Swiss Ice Hockey Federation i diritti per la diffusione di hockey su ghiaccio delle leghe nazionali svizzere superiori per i prossimi 5 anni a partire dalla stagione 2017/18.